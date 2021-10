Con la Lazio oltre 11.300 spettatori e una Curva Nord pronta a ruggire di nuovo

Grande appuntamento

Dopo il messaggio dei giorni scorsi, su WhatsApp circola un'altra comunicazione: contro i biancocelesti la Pisani è pronta a rinascere

di Fabio Gennari

Ancora una volta, le indiscrezioni viaggiano di chat in chat su WhatsApp e l'indicazione è molto diretta: contro la Lazio si torna a fare quadrato al centro della Curva con l'intento di far ripartire, finalmente, il tifo organizzato anche al Gewiss Stadium. Questo tipo di indicazione fa il paio con quella circolata nei giorni scorsi che invitava tutti a colorare l'impianto con delle bandiere nerazzurre sia contro i biancocelesti che contro il Manchester United martedì 2 novembre.

In attesa di verificare direttamente allo stadio, nelle prossime ore, se la spinta della Pisani potrà tornare a essere simile a quella ammirata negli anni passati, è chiaro come queste voci facciano capire la volontà da parte di chi vive la passione per la Dea, indipendentemente da tutto, di ricostruire un qualcosa in grado di trascinare la squadra. In particolare, la presenta allo stadio contro la Lazio di una buonissima cornice di pubblico può certamente dare una mano.

L'ultimo aggiornamento sui biglietti venduti svela che il totale degli spettatori è salito a quota 11.362: con poco meno di 15mila tagliandi disponibili non siamo ancora al tutto esaurito, ma è comunque un buon numero per una sfida che negli ultimi anni è sempre stata molto sentita e in cui si sono sempre registrati parecchi gol. Se la partecipazione dello stadio sarà quella dei giorni migliori, è altamente probabile che l'impianto di viale Giulio Cesare tornerà a spingere forte.

L'appuntamento è per le ore 15 al Gewiss Stadium, la Dea cercherà tre punti d'oro grazie alla spinta della sua gente e per l'occasione la società ha comunicato che dalle 12 alle 15 sarà aperta anche la biglietteria presente in viale Giulio Cesare. Il consiglio, con il portale Vivaticket che permette di acquistare i biglietti anche on-line, è quello di arrivare alla partita con il tagliando d'ingresso già in tasca.