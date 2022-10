Presenti Djimsiti e Zapata, sorpresa Musso: col Pontisola solo buone notizie

di Fabio Gennari

Berat Djimsiti (45' minuti) e Duvan Zapata (35' minuti visto che la ripresa è stata più corta) erano i protagonisti più attesi dell'amichevole di ieri, vinta dai nerazzurri contro il Pontisola al Centro Bortolotti di Zingonia.

Il loro utilizzo era nell'aria, in particolare quello del centrale albanese pareva scontato dopo la panchina di domenica col Sassuolo e infatti Gasperini lo ha schierato nel 4-2-3-1 proposto in avvio contro i dilettanti orobici con cui gioca anche Ferreira Pinto, volto notissimo al pubblico atalantino. Chi invece non ci si aspettava potesse giocare e invece è sceso in campo è stato Musso.

Maschera protettiva sul viso, maglia rossa e sguardo concentrato, il numero 1 della Dea è tornato tra i pali in una gara (anche se non ufficiale) dopo l'infausta trasferta di Roma di metà settembre. Quel giorno, in avvio di gara, lo scontro con Demiral gli causò la frattura dello zigomo con conseguente intervento chirurgico e da ieri, con quei 42 grammi di protezione sul volto, il ragazzo va considerato nuovamente a disposizione. Difficile che domenica con la Lazio possa tornare in campo da titolare, ma la convocazione sembra certa.

In attacco, Zapata si è mosso bene. Un paio di accelerate, l'assist per la rete di Lookman e un gol sfiorato sono segnali di come il ragazzo sia ormai sulla via del pieno recupero. Per il resto, la partita ha visto la Dea giocare con il 4-2-3-1 in entrambi i tempi. Soppy a destra e Hateboer a sinistra possono essere un segnale, mentre l'assenza di Muriel va considerata una precauzione: mercoledì, durante la doppia seduta di Zingonia, Gasperini ha torchiato i suoi ragazzi e pare che il colombiano abbia spinto davvero molto. Rischiare qualsiasi tipo di affaticamento in amichevole sarebbe stato inutile.