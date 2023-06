Questione portieri: Gollini verso Napoli, Carnesecchi resta, enigma Musso

di Fabio Gennari

L'arrivo di Garcia al Napoli pare aver sbloccato la situazione Gollini, mentre a Bergamo tornerà Carnesecchi ed è probabile che sarà lui il titolare, con Musso che potrebbe seriamente andare a giocare altrove.

Situazione portieri decisamente intricata per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, ma luce in fondo al tunnel sembra davvero essere stata accesa. Con l'addio di Sportiello (va al Milan da svincolato) e i rientri dai prestiti di Carnesecchi e Gollini, tra i pali è il momento delle decisioni e lo scenario va delineandosi.

La novità delle ultime ore è che il Napoli starebbe stringendo per la conferma di Gollini. Voci in arrivo dalla Campania raccontano di una volontà dei Campioni d'Italia di puntare ancora sul numero 95 nerazzurro come secondo e si tratta sulla cifra d'acquisto. Possibile si tratti per meno degli 8 milioni pattuiti per il riscatto poi non avvenuto, del resto Gollini non rientra nei piani nerazzurri quindi la fumata bianca potrebbe essere dietro l'angolo.

Per il resto, il possibile dualismo tra i titolari di Carnesecchi (era alla Cremonese) e Musso (nell'ultima parte di stagione è finito in panchina con il partente Sportiello tra i titolari) è tutto da decifrare. Se il classe 2000 nato a Cesena è destinato a restare dopo le tante voci che lo volevano lontano dalla Dea, con Lazio e Juventus interessate, per l'argentino la cessione non è una chimera. A bilancio, Musso "pesa" ancora circa 10 milioni, se dovesse partire sarebbe da capire la destinazione ma, in questo momento, nulla è da escludere.