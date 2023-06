Girandola dei portieri: Sportiello via, da capire il futuro di Musso, Carnesecchi e Gollini

di Fabio Gennari

Il gruppo dei portieri 2023/24 è tutto da definire. Il titolare delle ultime partite del campionato appena concluso è stato Marco Sportiello, ma il classe 1992 cresciuto nel vivaio è arrivato a fine contratto e dalla prossima stagione vestirà la maglia del Milan per quattro anni con opzione per il quinto. Sportiello sarà il secondo di Maignan e guadagnerà uno stipendio importante. Va sottolineato come la sua professionalità nella parte finale dell'avventura nerazzurra sia comunque stata da applausi.

Per il futuro, le carte sono in tavola. Musso, finito in panchina per scelta tecnica, potrà essere riproposto da titolare? Carnesecchi, dopo la stagione a Cremona e al quale si erano interessate in passato Lazio e Juventus, cosa farà? Gollini sarà di rientro da Napoli, dove ha vinto un campionato da vice Meret (nella seconda parte del campionato), e dunque che fine farà?

Non è una situazione semplice, dei tre portieri citati bisognerà anche capire la valutazione che ne farà Gasperini e il discorso è aperto.

C'è la possibilità che rimangano Musso e Carnesecchi, ma anche quella di un cambio completo di tutto il pacchetto. Si tratta di una matassa da sbrogliare al più presto, anche perché quello del portiere è un ruolo dove le gerarchie sono importanti. Negli altri reparti si può anche fare turnover ma tra i pali servono certezze, indipendentemente dal fatto che si punti su chi è già sotto contratto o su chi invece potrebbe arrivare dal mercato.