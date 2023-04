Saranno in 170 i tifosi atalantini nel settore ospiti (c'era il divieto per i non tesserati)

di Fabio Gennari

Trasferta scomoda per giorno e orario, rientro previsto a tarda notte ma soprattutto divieto di vendita dei biglietti ai non possessori di Dea Card. Considerando tutto, i 170 biglietti venduti per il settore ospiti dello stadio Franchi non sono affatto un cattivo risultato e, anzi, nel calcio spezzatino di oggi, con partite praticamente tutti i giorni, ci si può ritenere contenti.

Fiorentina-Atalanta è una gara che conta certamente di più per la Dea che per una Fiorentina con la testa rivolta principalmente alla semifinale di Conference League e alla finale di Coppa Italia, che sono ancora ufficialmente da conquistare ma che, visti i risultati delle partite di andata, sono vicinissime.

Certo, con il numero di Dea Card che sono attive a Bergamo ci si poteva aspettare qualcosa in più, ma la scelta di orario e giorno feriale rende tutto abbastanza prevedibile. I ragazzi della Curva Pisani non sono tesserati e quindi una bella fetta di chi, anche nelle trasferte più scomode o lunghe (per tanti motivi), è sempre stato presente non potrà partecipare proprio perché non in possesso di tessera del tifoso. È quasi normale che la rappresentanza nello spicchio del Franchi sia ridotta.

Da Bergamo partiranno come sempre "Chei de la Coriera" (un bus doppio), ci sarà anche un torpedone organizzato dai "Semper in Trasferta", mentre gli altri sostenitori presenti dovrebbero viaggiare con mezzi propri alla volta della Toscana. Questa sera, nell'impianto di viale Fanti, sono attesi oltre trentamila spettatori, l'entusiasmo a Firenze è altissimo vista anche la possibilità di arrivare in fondo a ben due diverse coppe, con il sogno di un trofeo che tutti i sostenitori fiorentini vedono come qualcosa di molto concreto.