Dossena, pronta la rinascita dell'ex Albergo Miravalle: porterà venti posti di lavoro

Prosegue il progetto di rilancio turistico e socio-economico del territorio di Dossena. Dopo il "Ponte nel sole" e l'apertura del parco minerario, ci si prepara al recupero dell'ex Albergo Miravalle con cui Regione Lombardia attraverso l'Arest (Accordo di rilancio economico sociale e territoriale) vuole dare seguito proprio all'insieme di interventi già realizzati e volti al potenziamento dell'attrattività del territorio e della ricettività turistica.

L'ambizioso progetto è stato presentato dall'Amministrazione Comunale di Dossena e dalla Cooperativa "I Raìs" in occasione di una visita istituzionale sul territorio dell'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi.

La rinascita dell'ex Albergo Miravalle

Localizzato in centro paese, l'ex Albergo Miravalle (tre piani) è un edificio storico in stile liberty con caratteristica declinazione alpina costruito nella prima metà del Novecento e successivamente ampliato nel 1968 per un totale di 1500 mq. Ora vedrà una vera e propria rinascita, con l'auspicio di contrastare il fenomeno dello spopolamento del territorio.

Al primo piano, nel 2017, la cooperativa di giovani del paese ha aperto una paninoteca e una pizzeria. Ora, con l'intervento di Regione, si pensa più in grande, alla riqualificazione della struttura per trasformarla in una struttura ricettiva da 144 posti letto che sia polo di riferimento per turisti ma anche di coinvolgimento per gli abitanti del paese: sarà l'occasione per creare almeno dieci posti di lavoro stabili e undici stagionali.

I lavori dovrebbero essere completati entro il 2025, mentre l'investimento complessivo è di 4,1 milioni di euro ripartito per 2 milioni circa dal Comune, 100 mila euro dal soggetto privato coinvolto e 2 milioni dal fondo di Regione Lombardia.