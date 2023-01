Viale Roma chiude per una settimana: c'è l'apertura della Capitale della Cultura

Manca poco più di una settimana al grande evento di inaugurazione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 ed è giunto il momento dei preparativi e dei sopralluoghi, soprattutto per l’allestimento del palco e del grande spettacolo in programma sabato 21 gennaio in piazza Vittorio Veneto. Va quindi nella direzione di consentire e di predisporre il grande set dell’inaugurazione, che ha già visto ben 12mila persone iscriversi all’evento del pomeriggio di sabato 21 gennaio, l'ordinanza che prevede la chiusura del centro cittadino, nel tratto tra Porta Nuova e Via Tasca per tutta la prossima settimana, a partire da lunedì dopo le ore 9.

Dalle ore 9.00 di lunedì 16 gennaio 2023 e fino alle ore 06.00 di lunedì 23 gennaio 2023, infatti, sono previsti i seguenti provvedimenti viabilistici:

In Viale Roma nel tratto compreso tra Porta Nuova e Via Tasca

Divieto di sosta permanente con rimozione forzata ambo i lati e divieto di transito, per tutte le categorie dei veicoli, ad eccezione di quelli:

impegnati negli allestimenti delle strutture per la manifestazione;

adibiti al carico e scarico delle merci (accesso consentito solo per l’area specificatamente riservata e ubicata a tergo del Propileo di Porta Nuova 17);

a due ruote, collocati nell’apposita area di sosta dietro il Propileo dell’ATB (accesso consentito solo per consentire la sosta nella specifica area);

impegnati in tutte le operazioni del cantiere ubicato in Piazza Matteotti lato giardini pubblici (soltanto fino alle ore 12.00 di venerdì 20 Gennaio 2023 e comunque, senza intralciare le operazioni di approntamento delle strutture della manifestazione).

Le altre vie coinvolte

In Via Crispi e in passaggio Zeduri è stato istituito il senso unico di marcia in direzione di Piazza Matteotti. In Via Adamello in corrispondenza dell’intersezione con Viale Roma la strada risulterà a fondo chiuso, in Via Sabotino e in Piazza Dante è stato istituito il doppio senso di circolazione con entrata ed uscita verso Largo Belotti.