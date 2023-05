Nodo di Pontesecco, aperta la prima rotonda di Valtesse: sarà completata a giugno

Prosegue il cantiere che, nei prossimi mesi, trasformerà il nodo stradale di Pontesecco. A metà aprile i lavori sono partiti, concentrandosi sulla realizzazione della prima rotatoria di Valtesse, all'intersezione tra via Ruggeri da Stabello e la circonvallazione. A poco meno di un mese di distanza, ieri - martedì 9 maggio - la rotonda è stata aperta, eliminando di fatto il semaforo.

Per completarla ci vorrà, però, ancora qualche mese: entro giugno si lavorerà al suo interno, dove verranno realizzati i cordoli. Una volta terminate le scuole il cantiere si sposterà sulla seconda rotatoria, quella a Ponteranica tra le vie Maresana, Pontesecco e Serena. I lavori dovrebbero concludersi entro settembre, prima che il traffico scolastico ritorni in carreggiata.

Intanto, come riporta L'Eco di Bergamo, si lavora anche allo spostamento dei sottoservizi, oltre che al consolidamento del sottosuolo in zona Pontesecco e dove si trovano i box interrati all'incrocio tra via Serena e via Maresana.

L'intervento, finanziato per 3,4 milioni di euro dal “Patto per la Lombardia” e siglato a suo tempo dall’ex premier Matteo Renzi e dall’allora presidente della Regione Roberto Maroni, ha come obiettivo principale quello di migliorare il traffico in entrata e uscita dalla città verso la Valle Brembana, eliminando gli incroci semaforizzati (verranno mantenuti e saranno realizzati alcuni attraversamenti pedonali con semaforo) e i birilli che da anni vengono posizionati per raddoppiare temporaneamente la corsia verso Bergamo.