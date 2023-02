Nodo di Pontesecco, lavori appaltati: dureranno cinque mesi

Ancora pochi mesi e i migliaia di automobilisti che ogni giorno raggiungono Bergamo dalla Valle Brembana (e viceversa) non dovranno più destreggiarsi tra semafori e birilli: appaltati i lavori per la messa in sicurezza del nodo di Pontesecco, intervento tra Bergamo (zona Valtesse) e Ponteranica che permetterà di migliorare il problema del traffico sia in entrata che in uscita dalla città verso la valle.

Lavori conclusi entro settembre

I lavori, affidati all'azienda Carba di Soncino, dureranno cinque mesi e dovrebbero quindi concludersi entro settembre 2023, in tempo per l'inizio delle scuole. Il progetto sarà interamente finanziato dai fondi (3,4 milioni di euro) stanziati dal Governo Renzi nel 2017 nell'ambito del "Patto per la Lombardia": proprio per questo motivo la gara è stata bandita alla fine di dicembre, così da rispettare le tempistiche per usufruire del finanziamento.

Il progetto prevede la realizzazione di due nuove rotatorie, che serviranno anche a eliminare gli incroci semaforizzati e i birilli che da anni vengono posizionati per raddoppiare temporaneamente la corsia. Una delle due rotatorie sarà realizzata a Ponteranica, in corrispondenza delle vie Maresana e Pontesecco, l'altra nel quartiere di Valtesse in città. L'obiettivo è quello di snellire il traffico dei mezzi in ingresso e in uscita dalla Valle Brembana.