Partenza da incubo per i vacanzieri bergamaschi: code e incidenti sulle autostrade

E' stato un sabato decisamente complicato per i vacanzieri bergamaschi diretti al mare o in montagna. Sebbene abbiano ormai fatto il callo agli incolonnamenti dovuti ai lavori in città, la speranza era di rilassarsi almeno per le vacanze. E invece no. Altro stress altre code.

L'esodo da bollino nero verso le località di vacanza è stato appesantito da lunghissime code provocate da diversi incidenti, per fortuna non gravi, sulle autostrade.

Autostrada A4 da incubo: incidenti e code di chilometri

La partenza è stata fin da subito difficile. Stamattina intorno alle 9, code di cinque chilometri sull'autostrada A4 per uno scontro avvenuto tra le uscite di Seriate e Grumello in direzione Brescia.

Due le persone rimaste ferite in maniera lieve. Si tratta di una donna di ottant'anni e un uomo di 48.

Altri due incidenti hanno rallentato stamani l'esodo di questo sabato di fine luglio sulla A4 tra Padova e Venezia, Il primo episodio si è verificato poco prima delle 10.00 a Vigonza (Padova), tra Padova Est e il bivio con la A57 a Dolo (Venezia), coinvolgendo più vetture e con nessun ferito. Nel frattempo, si sono formati 5 chilometri di coda che hanno raggiunto Padova Ovest, in competenza Brescia-Padova, poi in via di smaltimento.

Prima delle 11.30, un secondo incidente ha provocato fino a 3 chilometri di coda sulla stessa carreggiata est, sul Passante di Mestre:

Code e traffico sostenuto verso la Croazia e il Veneto

Traffico da bollino nero anche su Autostrade Alto Adriatico. In Friuli 4 chilometri di coda al Lisert, sempre sulla A4, in direzione Trieste, con vacanzieri in fila diretti per lo più verso le località di mare della Croazia.

Colonne si sono formate anche in entrata al casello di Latisana con turisti di ritorno dalle località balneari di Bibione e Lignano Sabbiadoro, mentre lungo l'asse autostradale sono state segnalate code a tratti tra San Donà di Piave, Portogruaro e Latisana e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova.

Stamani alla barriera di Venezia Est si registravano in media tremila transiti l'ora. Saranno circa 190mila-195mila i transiti complessivi, tra entrate e uscite al casello, previsti entro fine giornata.

Liguria: 6 chilometri di coda sulla A10

Sono sei i chilometri di coda che si registrano sull'Autostrada dei Fiori A10, tra il confine con la Francia e la Barriera di Ventimiglia, in direzione Italia, a causa del traffico intenso. Due, inoltre, sono i chilometri di coda tra Bordighera e il confine per il traffico intenso; quattro i chilometri tra Pietra Ligure e Feglino a cui si aggiungono altrettanti chilometri tra Finale Ligure e Spotorno, sempre in direzione Genova, ma stavolta a causa di un recupero mezzi. Sempre sulla A10 si registra inoltre coda tra Genova Pra' e il bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. Autostrade consiglia provenendo da Ventimiglia di uscire a Genova Aeroporto.