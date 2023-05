Un medico, un pompiere e un'infermiera salvano un 75enne a Romano di Lombardia

Stava passeggiando tranquillamente lungo Viale Duca D'Aosta a Romano di Lombardia, quando si è sentito male e si è accasciato a terra. Su di lui sono subito piombati un medico, un'infermiera e un pompiere che si trovavano al posto giusto e al momento giusto. È così che un 75enne è stato salvato da un infarto, ieri, giovedì 11 maggio.

A spasso con il cane

Come raccontano i colleghi di PrimaTreviglio, erano da poco passate le 11, quando l'uomo, a spasso con il suo cane, si è sentito male nel tratto finale del sottopasso ciclopedonale. A notarlo è stato l'autista di un Tir, che si è subito fermato per sincerarsi delle condizioni dell'uomo e capita la gravità della situazione ha cercato di richiamare aiuto.

Il massaggio cardiaco di medico e pompiere

Di lì stava passando Roberto Grattieri, medico di famiglia con studio a Cortenuova, ma residente in città, che, compresa la situazione, ha subito iniziato a praticare il massaggio cardiaco nel tentativo di rianimare il 75enne. A lui si è aggiunto il pompiere Amos Moriggi, in quel momento fuori servizio. Nel mentre, l'autista del camion, straniero, ha cercato di mettersi in contatto con il 112, senza però riuscire a comunicare la posizione con precisione.

L'arrivo dell'infermiera e dei soccorsi

«Fortunatamente è arrivata un'infermiera di passaggio che mi ha dato il cambio nella manovra e permettendomi così di spiegare al 112 situazione e posizione - ha aggiunto Moriggi - Mentre attendavamo l'arrivo dell'ambulanza il medico è riuscito a raggiungere il parco pubblico dove si trova installato un defibrillatore per uso pubblico». L'unione fa la forza e in questo caso ha fatto anche la differenza fra la vita e la morte. Il 75enne è stato stabilizzato e poi trasportato all'ospedale di Treviglio dove si trova ora ricoverato in Rianimazione.