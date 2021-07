A Bergamo 12 nuovi positivi. In Lombardia 140 contagi e 3 vittime

Sono 140 i nuovi positivi al Covid conteggiati oggi, sabato 3 luglio, in Lombardia, a fronte di 40.074 tamponi analizzati (tra molecolari e antigenici rapidi).

Nella giornata di ieri erano stati diagnosticati 143 contagi, grazie all’esecuzione di 36.933 test. A Bergamo le positività diagnosticate aumentano leggermente, passando da 8 alle 12 odierne.

Tra i malati ricoverati in terapia intensiva si contano 2 posti letto occupati in meno, in totale 45, mentre crescono i degenti nei reparti ordinari, nel complesso 208 pazienti (13 in più di ieri). Inoltre, oggi si contano 3 vittime, contro gli 0 decessi di ieri. Nel complesso le vittime lombarde dall’inizio dell’epidemia sono 33.785. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: