A Bergamo 182 nuovi casi. Lombardia, sotto quota cinquemila i ricoveri nei reparti ordinari

Mentre anche la Lombardia inizia a guardare al futuro con un po’ di speranza e ottimismo dopo l’annuncio del premier Draghi circa le prime riaperture a partire dal 26 aprile, la Regione resta sostanzialmente stabile nei dati del contagio, con 2.546 nuovi positivi a fronte di 50.170 tamponi effettuati. Ieri, 16 aprile, erano stati diagnosticati 2.431 contagi grazie a 47.104 test.

In provincia di Bergamo si assiste all’ennesima, leggera flessione dei nuovi casi, che passano dai 210 di ieri ai 182 di oggi. Sostanzialmente invariato l’indice di positività regionale, che passa dal 5.1 per cento al 5 per cento odierno.

