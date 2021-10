A Bergamo 37 positivi. In Lombardia nessuna vittima e 11 pazienti ricoverati in meno

i numeri del contagio

Resta altissimo il numero di tamponi analizzati in Lombardia nelle ultime 24 ore, segnando un nuovo record: 106.211 test eseguiti in tutto. Nel complesso oggi, sabato 16 ottobre, sono invece 432 i nuovi contagi registrati su scala regionale.

Nella giornata di ieri erano emerse 288 positività ed erano stati effettuati 105.469 tamponi, tra molecolari e antigenici rapidi. Di conseguenza l’indice di positività regionale aumenta leggermente, passando dallo 0,2 per cento all’attuale 0,4 per cento. Stabili le positività accertate in provincia di Bergamo, che passano da 33 alle 37 odierne.

Qui le risposte alle domande (e alle critiche) più frequenti sul bollettino quotidiano relativo ai numeri del coronavirus

I malati ricoverati nelle terapie intensive lombarde sono 55 (1 in meno), mentre i reparti ordinari ospitano nel complesso 287 degenti (10 in meno). Infine, non è stata registrata alcuna nuova vittima (ieri erano state 4). Dall’inizio dell’epidemia sono quindi 34.112 i lombardi che hanno perso la vita. Ecco i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: