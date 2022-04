A Bergamo 570 positivi. In Lombardia diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva

i numeri del contagio

Resta stabile l’andamento della curva epidemica in Lombardia. Nel complesso oggi (sabato 16 aprile) sono 8.598 i nuovi positivi al Covid accertati su scala regionale, a fronte di 67.713 tamponi analizzati.

Ieri erano emerse 8.098 positività ma erano stati effettuati meno test, 57.994 in tutto tra molecolari e antigenici rapidi. L’indice di positività regionale scende quindi dal 13,9 per cento all’attuale 12,7 per cento. Crescono però i nuovi casi registrati in Bergamasca, che passano da 506 ai 570 odierni.

Qui le risposte alle domande (e alle critiche) più frequenti sul bollettino quotidiano relativo ai numeri del coronavirus

Nelle terapie intensive lombarde sono ricoverati due malati in meno, in tutto 35, mentre nei reparti ordinari i pazienti sono 1.126 (8 in più). In crescita le vittime giornaliere, oggi 34 (ieri 23). I lombardi che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia sono quindi 39.597. Di seguito i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: