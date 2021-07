A Bergamo rimbalzo dei positivi, 22 in più. In Lombardia nessuna nuova vittima

Nonostante la curva dei positivi sia tornata a salire anche in Lombardia, spinta dalla variante Delta, l’impatto dei nuovi contagi sul sistema sanitario resta minimo, segno dell’efficacia dei vaccini. In particolare oggi, martedì 20 luglio, sono 407 i nuovi casi di Covid, a fronte di 31.954 tamponi (tra molecolari e antigenici rapidi) processati.

Nella giornata di ieri erano stati diagnosticati 208 casi ed erano stati eseguiti 11.621 test. Di conseguenza cala leggermente l’indice di positività regionale, che passa dall’1,7 all’1,2 per cento. In provincia di Bergamo si assiste però a un rimbalzo delle positività, che passano dall’unica di ieri alle 22 di oggi.

Nei reparti di terapia intensiva si conta 1 malato in più, in totale 31, mentre i degenti nei reparti ordinari sono 2 in meno rispetto a ieri, nel complesso 136 pazienti. Inoltre, non è stato registrato alcun decesso (ieri si era contata una vittima). Dall’inizio dell’epidemia sono quindi 33.810 i lombardi che hanno perso la vita. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: