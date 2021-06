A Bergamo sono 12 i nuovi positivi. In Lombardia calano i ricoveri, 5 le vittime

Dopo aver contato per quattro giorni consecutivi al massimo cinque nuovi positivi, i contagi in provincia di Bergamo tornano leggermente a crescere. Oggi, sabato 26 giugno, sono 12 le positività conteggiate, contro le 4 di ieri.

In tutta la Lombardia si contano invece 115 contagi, a fronte di 36.699 test analizzati (tra molecolari e antigenici rapidi). Nella giornata di ieri, su scala regionale, erano stati diagnosticati 134 contagi, grazie all’esecuzione di 33.328 test.

Qui le risposte alle domande (e alle critiche) più frequenti sul bollettino quotidiano relativo ai numeri del coronavirus

Tra i malati ricoverati in terapia intensiva si conta un posto letto occupato in più, nel complesso 64, mentre continuano a calare i degenti nei reparti ordinari, scesi a 269 pazienti (29 in meno). In lieve aumento le vittime, oggi 5 (ieri erano stati 2 i decessi). Complessivamente quindi, dall’anno scorso, hanno perso la vita 33.772 lombardi. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: