Abbandono di rifiuti a Cortenuova, scatta la maxi sanzione

Un cinquantenne residente a Cortenuova e operante nel settore dell’edilizia rischia una multa di 13 mila euro. La Polizia Locale di Cortenuova, attraverso un'indagine coordinata dal Comandante Luca Leone , in collaborazione con l'associazione Rangers d'Italia, ha individuato l'autore di diversi abbandoni di macerie da risulta edile nella zona delle Ex Acciaierie (Via Trieste). L'indagine, risalente alla fine del 2022, ha portato alla luce il colpevole degli abbandoni attraverso il monitoraggio del territorio ed all'utilizzo della nuova strumentazione e videosorveglianza in dotazione alla Polizia Locale.

L’identificazione

L'uomo, cinquantenne residente a Cortenuova operante nel settore dell'edilizia, si avvaleva di alcuni collaboratori per lo smaltimento dei rifiuti. A suo carico la Polizia Locale contesterà la violazione prevista per il trasporto e l'abbandono illecito dei rifiuti. Con la definizione del procedimento, l'ammenda può arrivare fino a 13 mila euro.

Controlli

Nell'Area dell'Ex acciaierie, considerato che sono avvenuti diversi scarichi di rifiuti, sono stati rafforzati i controlli del territorio, attraverso l'impiego degli Agenti di Polizia Locale e la strumentazione in loro dotazione, compresa la videosorveglianza pubblica. Questo è l'ultimo di numerosi illeciti scoperti dalla Polizia Locale sul territorio.