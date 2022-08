Cane finisce nel fiume, salvato dai vigili del fuoco

Attimi di paura sabato pomeriggio a Villa di Serio: un cane è finito accidentalmente nel Serio. A portarlo in salvo sono stati i vigili del fuoco.

I fatti

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine, i Saf della Centrale di Bergamo sono dovuti intervenire per un salvataggio cane in via Aldo Moro a Villa di Serio intorno alle 16:20 di sabato. A richiedere il loro intervento è stato il proprietario di un cane, che pochi attimi prima era finito accidentalmente nel fiume Serio. I Vigili del fuoco con il supporto dei sommozzatori volontari di Treviglio sono riusciti a riportarlo a riva affidandolo ai padroni.