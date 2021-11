Costruisce una serra e coltiva oltre 10 piante di cannabis alte 3 metri: arrestato un 37enne

a gorlago

In manette lo scorso fine settimana, il giovane bergamasco aveva in casa altre 15 piante di marijuana già essiccate

Nella propria abitazione di Gorlago aveva allestito una vera e propria serra dotata di tutti gli strumenti per la coltivazione della cannabis, tanto che al suo interno i carabinieri hanno trovato oltre 10 piante di marijuana (alcune alte circa 3 metri) e altre 15 già essiccate.

In manette, arrestato lo scorso fine settimana dai militari del nucleo operativo e radiomobile e da quelli della stazione di Trescore Balneario, è finito un bergamasco di 37 anni. L’accusa a suo carico è di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.

Nel perquisire l’abitazione i carabinieri hanno anche trovato un barattolo contenente un’ottantina di grammi di marijuana, già pronta all’uso. Se ne sarebbero potute ricavare circa 150 dosi, che se vendute avrebbero fruttato 1.500 euro.

Il trentasettenne, originario di Gorlago, è stato portato in caserma in attesa del giudizio per direttissima che si terrà in tribunale a Bergamo.