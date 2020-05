Fontana e Gallera convocati in Procura a Bergamo per l’inchiesta sull’ospedale di Alzano

Il presidente regionale Attilio Fontana è stato convocato come persona informata sui fatti dalla Procura di Bergamo nell’ambito dell’inchiesta sulla mancata chiusura del pronto soccorso dell’ospedale d’Alzano Lombardo, sui morti nelle Rsa e sulla mancata istituzione di una zona rossa nella Bergamasca.

Fontana aveva già negato le responsabilità della Regione in merito alla mancata istituzione della zona rossa in Val Seriana, evidenziando di aver avanzato la richiesta al Governo e di aver atteso fino al 7 marzo una decisione, che però che non è arrivata. Il governatore verrà sentito dagli inquirenti nei prossimi giorni, che stanno indagando per epidemia colposa. I magistrati, inoltre, hanno convocato sempre come persona informata sui fatti l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

Nelle scorse settimane era stato ascoltato come teste anche i vertici dell’Asst Bergamo Est e il direttore generale al Welfare Luigi Cajazzo, il quale aveva spiegato che la decisione di riaprire il pronto soccorso di Alzano era stata presa in accordo con la direzione generale dell’azienda ospedaliera perché era stato assicurato che i locali erano stati sanificati ed esistevano percorsi d’accesso separati.