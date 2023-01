Aeroitalia, solo un'illusione? Tagli all'aeroporto di Orio, niente Londra e meno voli su Roma

Il primo collegamento che non ha spiccato il volo è quello per Londra Heathrow. Intrieri ha dichiarato a L'Eco di Bergamo: «I costi dello scalo sono troppo elevati. Abbiamo ridotto in modo importante la nostra offerta su Orio per un semplice motivo: abbiamo vinto la continuità territoriale su Olbia e quindi abbiamo dei precisi obblighi su quella rotta. Abbiamo 5 aerei in tutto, non centinaia come altre compagnie e quindi abbiamo dovuto fare delle scelte».

Nessun volo quindi partirà più in direzione Heathrow, forse solo i due schedulati per il 12 e 15 febbraio; forse. I collegamenti con la capitale inglese restano garantiti da Ryanair ed Easyjet, rispettivamente su Stansted e Gatwick.