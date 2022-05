Società e associazioni sportive in bergamasca, oltre 267 mila euro di sostegni dalla Regione

Ecco le realtà finanziate

In provincia sono 135 i beneficiari della Linea 2 per il bando regionale a sostegno a sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

267.123 mila euro: è questa la cifra che Regione Lombardia ha erogato nell'ambito della seconda linea di credito prevista dal bando per il «sostegno dell'attività ordinaria dei Comitati/Delegazioni regionali e delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche ASD/SSD» relativo all'anno 2021.

Ben 135 in Bergamasca i beneficiari della “Linea 2”: ai 93 della categoria “A” (associazioni e società sportive dilettantistiche ASD/SSD affiliate a Federazioni Sportive Nazionali FSN con sede legale e/o operativa in Lombardia) sono stati riservati 184.551 mila euro, mentre per i 42 della categoria “B” (associazioni e società dilettantistiche ASD/SSD affiliate a Discipline Sportive Associate DSA e agli Enti di Promozione Sportiva EPS) la cifra complessiva ammonta a 82.572 mila euro.

«La misura è stata un vero successo. Grazie alle novità introdotte con il bando 2021 - sottolinea Antonio Rossi, sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi - abbiamo potuto velocizzare tutte le pratiche e riusciremo a erogare ai beneficiari i contributi a fondo perduto per le spese ordinarie 2021 in tranche unica, già tra fine maggio e inizio luglio».

Elenco dei 93 beneficiari della Linea 2 (Categoria A) che hanno ottenuto duemila euro: