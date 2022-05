Ad Averara è scontro fra Popolo della Famiglia e Partito Gay Lgbt+. Adinolfi: «un imbroglio vero e proprio»

La battaglia

Fabio Annovazzi da un lato, Daniele Carboni dall'altro: è scontro ideologico alle prossime elezioni amministrative di Averara

Domenica 12 giugno i cittadini di diciassette Comuni della Bergamasca saranno chiamati alle urne per eleggere il prossimo sindaco. Tra questi c'è anche Averara, un paese di circa 180 abitanti dell'alta Valle Brembana dove è scontro ideologico fra due partiti completamente opposti: da un lato il Popolo della Famiglia, che ha schierato il suo candidato Fabio Annovazzi, e dall'altro il Partito Gay Lgbt+, rappresentato da Daniele Carboni, carabiniere. Una candidatura, quest'ultima, che non è piaciuta a Mario Adinolfi, politico e fondatore del Popolo della Famiglia, che l'ha definita un «imbroglio vero e proprio».

«Questo bluff del Partito Gay è veramente un'offesa alla politica – prosegue Adinolfi –. Ma il capolavoro lo hanno fatto ad Averara, dove candidano sindaco uno che vive e lavora in Sardegna e le valli della Bergamasca le ha viste forse in foto. Ad Averara noi candidiamo Fabio Annovazzi che di quel Comune è stato vicesindaco e quelle terre le conosce come le sue tasche. Il Popolo della Famiglia crede nella politica come strumento cristiano di carità se orientato al bene comune. Per questi invece è tutto marketing».

Oltre ad Averara, anche a Blello e Carona due candidati del Partito Gay Lgbt+ sono in corsa per la poltrona di sindaco: Francesca Micheletti e Stefania Garau, entrambe imprenditrici. Lo scorso anno a Valnegra, un altro rappresentante del Partito (Andrea Viscardi) aveva raggiunto il 12,28% dei voti. Fra i punti principali del loro programma, come spiegato sul sito web, ci sono progetti per la crescita economica e sociale legati all'utilizzo dei fondi del Pnrr, ma anche l'inserimento dei Comuni nei progetti (regionali e nazionali) che hanno a che fare con cultura e turismo, nonché iniziative per la tutela dell'ambiente, integrazione sociale, lotta alla povertà e alle disuguaglianze.

Gli altri due candidati sindaco che hanno presentato una lista ad Averara sono l'attuale primo cittadino Mauro Egman (al suo terzo mandato con la lista “Insieme”) e Giuseppe Doci, proveniente dal Comune di Vigolo, che quest'anno ci riprova con la lista “Impegno civico” dopo aver corso alle elezioni amministrative di Valnegra nel 2021.