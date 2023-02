Per la Lega bergamasca partita già chiusa: l'assessore sarà Claudia Maria Terzi

di Wainer Preda

Partita finita ancor prima di cominciare. La Lega bergamasca avrà un solo assessorato in Regione e sarà quello di Claudia Maria Terzi. Lo dicono le indiscrezioni in arrivo da Milano.

La speranza del Carroccio nostrano di avere due assessori in giunta regionale è quasi definitivamente tramontata. La settimana scorsa PrimaBergamo vi aveva raccontato delle velleità dei leghisti eletti nella nostra provincia, Giovanni Malanchini e Roberto Anelli.

Il primo ambiva all’assessorato all’Agricoltura. Il secondo a un ruolo nell’esecutivo che avrebbe liberato un posto in consiglio regionale per Daniele Belotti, aumentando la pattuglia orobica.

E invece no. L’Agricoltura - che significa anche gestione della caccia e del relativo bacino di voti, il pane in vita per un politico - non andrà a Malanchini, ma molto probabilmente alla mantovana Barbara Mazzali rieletta a Brescia, o, in subordine, all’uscente Fabio Rolfi (peraltro papabile candidato sindaco nella Leonessa). Anche Anelli dovrà rinunciare, non senza qualche mal di pancia. L’unico assessorato targato “Lega Bg” sarà per la Terzi, “blindatissima” da Salvini.

In Fratelli d’Italia gli incastri sono ancor più complicati. Paolo Franco reclama (...)

