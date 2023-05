Gita di un giorno a Milano: i luoghi imperdibili

Milano è una metropoli vivace, polo rappresentativo della modernità ma altrettanto colmo di storia e cultura. Essa si esprime attraverso i luoghi istituzionali ma anche nei tanti spazi espositivi e di intrattenimento che arricchiscono la città. Quando si ha a disposizione un solo giorno da trascorrere in questo affascinante territorio, si può stabilire un itinerario che comprenda alcuni dei punti d’interesse più importanti, da non lasciarsi sfuggire.

Le bellezze della città

Il percorso per una gita a Milano può cominciare da Piazza Duomo, in cui si erge il suo simbolo maggiormente prestigioso, la cattedrale, conosciuta come Duomo. Oltre alla visita dell’area interna, non si può mancare di salire sul duomo per ammirare la splendida vista dall’alto, avendo l’impressione di camminare sul tetto della città. Inoltre, salendo sulla cima è possibile apprezzare tutti i dettagli della struttura gotica, le ben trecento strutture in marmo e la celebre Madonnina, situata sulla guglia più alta della Cattedrale.

Nella stessa piazza sono visitabili altresì la rinomata statua di Vittorio Emanuele II a cavallo, il Palazzo Reale, il Museo del Novecento e il Palazzo Arcivescovile. Spostandosi verso Parco Sempione, ci si imbatte nell’Arco della Pace, straordinaria opera neoclassica caratterizzata dalle colonne corinzie e ricche decorazioni in bassorilievo. Esattamente dal lato opposto si erge, invece, il Castello Sforzesco eretto da Francesco Sforza nel XV secolo e oggi sede della Pinacoteca.

Tradizione e shopping in Galleria

Da Piazza Duomo la tappa successiva per un giro a piedi è la Galleria Vittorio Emanuele II, la quale affascina i turisti di tutto il mondo per la sua particolare architettura. La struttura ottocentesca è realizzata secondo uno schema reticolare di vetro e ferro, in cui spicca un ottagono centrale che permea tutta la galleria di una grande luminosità. Sul pavimento è riconoscibile il mosaico raffigurante lo stemma dei Savoia. Tradizione vuole che, per buon auspicio, si debbano effettuare tre giri sugli attributi del toro disegnato sul mosaico centrale.

Quella che viene chiamata anche Loggia, detiene il primato come polo commerciale più antico di tutta Italia ed è sede di sontuosi edifici in cui si snoda buona parte del commercio di lusso della città. Tra mosaici, archi e balconate turisti e residenti trascorrono il tempo libero facendo shopping nelle boutique di alta moda, facendo una pausa in uno dei tanti bar e ristoranti storici e stellati presenti.

La Galleria Vittorio Emanuele II funge da collegamento fra due luoghi importanti: da un lato Piazza Duomo e dall’altro il Teatro alla Scala, costruito nel 1776 per opera di Maria Teresa d’Austria.

Musei e poli culturali

Milano offre numerosi spazi espositivi, musei e poli culturali segnati dalla sua ricca tradizione in ambito letterario, artistico e scientifico. Il tour culturale parte dalla Basilica di Santa Maria delle Grazie per ammirare “L’ultima Cena” l’affascinante opera dipinta da Leonardo Da Vinci. Gli appassionati d’arte apprezzeranno il prosieguo nel cuore di Milano verso Brera, una tappa fondamentale dal gusto bohémien, conosciuta come il quartiere degli artisti, ricca di gallerie d’arte e palazzi storici.

Inoltre, il polo dell’arte contemporanea della Fondazione Prada ospita numerosi eventi e mostre durante l’anno a cui poter partecipare. Chi passa da Milano per la Design Week può completare la settimana visitando il Museo del Design Italiano presso la Triennale. Immancabile, poi, la visita al Museo della Scienza e Tecnologia per gli amanti delle opere di Leonardo Da Vinci e un giro presso la Casa Manzoni per chi vuole rivivere i luoghi dello scrittore.

Eventi, spettacoli e curiosità

Il capoluogo lombardo è sede di un’intensa vita mondana fatta di eventi e spettacoli di qualunque genere. Infatti, è molto comune pianificare un tour nella città quando si soggiorna in occasione di uno dei tanti congressi fieristici che si tengono nel capoluogo, come la fiera TuttoFood presso Fiera Milano, oppure durante importanti eventi tematici di livello internazionale, tra cui la Fashion Week per il settore moda.

Alcune tappe per una gita all’insegna dell’intrattenimento possono prevedere una visita presso il Planetario Civico, al Museo delle Illusioni, una cena al Mercato Centrale o un brunch al The Sanctuary, continuando la serata sui Navigli. Gli appassionati di calcio potranno godersi una partita allo Stadio San Siro mentre chi ama il relax troverà refrigerio presso le QC Termemilano. Dunque, il capoluogo lombardo è un luogo affascinante, in grado di riservare inaspettate sorprese e offrire a tutti il tipo di divertimento preferito.