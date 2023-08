È uscito il calendario del campionato del Volley Bergamo 1991: «Inizio tosto e impegnativo»

Il debutto al PalaFacchetti di Treviglio per il Volley Bergamo 1991, che ha rischiato di restare senza casa, sarà il 15 ottobre, durante la seconda giornata di campionato. Il via alla stagione è con una trasferta, quella a Casalmaggiore, prevista per l'8 ottobre. Queste sono solo le prime date del campionato che vedrà impegnata la Volley Bergamo nel 2023-2024 e del quale è appena uscito il calendario.

Un inizio «tosto e impegnativo»

«Sarà un inizio bello e importante – sottolinea il nuovo coach Matteo Solforati - contro squadre con i nostri stessi obiettivi e tutte con ambizioni da Play Off. Sarà tosto e impegnativo, perché saranno quasi degli scontri diretti e gare già quasi decisive per il prosieguo del Campionato. Dovremo essere bravi a farci trovare subito pronti per mettere fieno in cascina». Dopo la prima trasferta contro la Trasporti Pesanti Casalmaggiore, dopo la prima partita in casa contro il Vallefoglia, seguono Firenze e Cuneo e poi ancora la sfida incandescente con Vero Volley Milano il primo novembre; poco dopo anche il big match con Conegliano.

Il problema delle Nazionali

La partenza è quindi subito in salita, sia per la caratura delle squadre avversarie, sia perché il gruppo non sarà al completo a ridosso dell'inizio del Campionato. Le Nazionali terranno impegnate fino a ottobre alcuni elementi importanti della squadra. «Non sono preoccupato, è così per tutti e in tanti saranno nella nostra condizione – è il commento di Solforati - Sarà più difficile arrivare con meccanismi già oliati ad inizio Campionato ovviamente, è però un handicap generalizzato e noi cercheremo di essere bravi a creare un’alchimia con chi sarà a Bergamo dal primo giorno di preparazione per far trovare la strada spianata a chi arriverà pochi giorni prima dell’inizio delle gare ufficiali».

Tutto il calendario

Di seguito ecco tutte le date e le partite del campionato: