Il Volley Bergamo 1991 giocherà a Treviglio, Gori: «Da noi un sostegno economico»

La notizia è di qualche giorno fa, ma stamattina (venerdì 26 maggio) c'è stato anche l'annuncio ufficiale: la prossima stagione, la squadra pallavolistica femminile cittadina Volley Bergamo 1991 giocherà a Treviglio.

La conferenza di annuncio a Treviglio



Come riporta PrimaTreviglio, la conferenza si è tenuta in municipio nella "capitale" della Bassa. La formazione di volley e la Blu Basket 1971 Treviglio, "targata" Gruppo Mascio, saranno dunque coinquiline in quel del PalaFacchetti.

A fare gli onori di casa il primo cittadino di Treviglio, Juri Imeri, affiancato dal collega Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Lara Magoni, sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, dal vicepresidente del Volley Bergamo 1991 Stefano Rovetta e dal presidente della Fipav Bergamo, Luigi Rozzoni, anche sindaco di Castel Rozzone.

L'incontro ha ufficializzato il ritorno della pallavolo femminile di Bergamo al PalaFacchetti dopo gli anni (2002/2003 e 2003/2004) in cui l'allora Foppapedretti giocò nell'impianto della Bassa sia le partite casalinghe della Champions League CEV che una finale di Coppa CEV, vinta contro Jesi. La squadra, è stato spiegato, disputerà a Treviglio un allenamento settimanale, quello del venerdì, e le partite del campionato di Serie A1 2023/2024 e della Coppa Italia.

Le parole di Imeri e Rovetta

«Siamo sempre stati convinti che il Volley Bergamo dovesse restare in provincia e il suo arrivo a Treviglio rappresenta una valorizzazione della nostra città e del nostro PalaFacchetti che diventa sempre più la "casa dello sport" - ha commentato Imeri -. Anche per le società di Treviglio e dintorni la Volley Bergamo sarà un traino per il movimento della pallavolo».

Il "trasferimento" è diventato necessario dal momento in cui il Comune di Bergamo ha deciso di trasformare l'attuale Palazzetto dello Sport cittadino (il PalaIntred) nella futura sede della Gamec e di costruire un nuovo palazzetto dove attualmente si trova il Teatro Creberg, abbattendo quest'ultimo. Una decisione che ha causato, e continua a causare, molte polemiche, ma l'Amministrazione non ha fatto alcun passo indietro, tant'è che i vari lavori inizieranno a breve. Così, però, almeno per la prossima stagione le due principali formazioni pallavolistiche cittadine sono rimaste senza casa. E se l'Agnelli Tipiesse ha deciso di alzare bandiera bianca, così non ha fatto il Volley Bergamo 1991.

Foto 1 di 4 Da sinistra: Magoni, Rovetta, Imeri, Gori Foto 2 di 4 Giorgio Gori Foto 3 di 4 Lara Magoni Foto 4 di 4

«La scelta della dirigenza del Volley Bergamo è stata ponderata dalla nostra società - ha commentato Rovetta -, sia per la territorialità perché restiamo in provincia a giocare, e c'erano state sirene da Monza e Montichiari, sia perché a Treviglio abbiamo trovato ospitalità da parte dell'Amministrazione comunale e della Blu Basket, e per questo ringrazio il presidente Stefano Mascio».

Gori: «Aiuteremo economicamente il Volley Bergamo»

Dal canto suo, Gori -in una posizione certo non comoda - ha invece detto: «Ringrazio l'Amministrazione di Treviglio per avere dato esito alla ricerca del Volley Bergamo, che ha sede a Bergamo ma è un patrimonio della bergamasca. Noi stiamo progettando un nuovo palazzetto perché quello attuale ha 60 anni e si vedono tutti. Abbiamo ottenuto dei fondi dal Pnrr per riqualificarlo a sede della Gamec e i tempi del Pnrr e quelli delle necessità delle società sportive non collimano. Come Consiglio comunale daremo un sostegno al Volley Bergamo per i costi extra che dovrà sostenere per questo spostamento».