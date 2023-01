In 5mila si sono già prenotati per partecipare all'inaugurazione della Capitale della Cultura

È passata solo poco più di una settimana dal via alle iscrizione per partecipare all'evento inaugurale di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, fissato per il prossimo 21 gennaio, ma le iscrizioni sono già tantissime e arrivano a superare le 5mila presenze. Le iscrizioni tramite il portale bergamobrescia2023.it e sul sito www.visitbergamo.net sono aperte dal 24 dicembre e, a oggi, sono oltre 3000 gli iscritti per assistere allo spettacolo in piazza, e più di duemila hanno già espresso la propria volontà di sfilare lungo le vie della città. Le modalità di partecipazione sono infatti due e ciascuno può scegliere se essere "spettatore" o "protagonista".

Il corteo

Dopo l'inaugurazione istituzionale, tutti i cittadini protagonisti saranno invitati a raccogliersi dalle 14.30 di sabato 21 gennaio in quattro diversi punti della città: il campo della Fara, il Parco Ermanno Olmi alla Malpensata, Largo Barozzi e Piazza S. Anna. Da lì quattro cortei distinti, ciascuno con un proprio colore che rimanda al logo di Capitale della cultura, punteranno verso Largo Porta Nuova, dove si incontreranno e mescoleranno. Alla testa di ogni corteo, saranno cinquanta i musicisti provenienti da bande musicali del territorio e centocinquanta i ballerini delle scuole di danza della città, che animeranno le parate e giunti a destinazione, dando vita rispettivamente all’esecuzione dell’inno nazionale e a un flashmob.

Gli spettacoli

Una volta raggiunto il grande palco di piazza Vittorio Veneto, intorno alle ore 17.00, prenderà il via lo spettacolo con la regia e la conduzione di Francesco Micheli, direttore artistico della lirica della Fondazione Donizetti con i "Nuovi Mille", cittadini lavoratori, visionari, musicisti, esploratori, ballerini, nuovi cittadini, gente della cura, costruttori di pace, amanti della natura, lettori. Categorie diverse, ma tutte accomunate dall'essere volti all’accoglienza di chi verrà a visitare Bergamo Capitale della Cultura. Lo spettacolo avrà una durata di circa 50 minuti.

Una volta terminato, spostandosi in piazzale Marconi, gli artisti di Groupe F , su una colonna sonora composta dai giovani bergamaschi Federico Laini, Nicola Gualandris e Giorgio Pesenti, che lavorano insieme in Triangolo.lab, chiuderanno la cerimonia d’apertura con spettacoli di teatro, musica, acrobati, video proiezioni e fuochi d’artificio, con uno spettacolo dal titolo Millumina, incardinato su un grande albero metallico di 30 metri allestito nel centro di piazzale Marconi, 9 schermi che toccano anche i 6 metri d’altezza. Alla fine della performance, intorno alle ore 20, il palco di piazza Vittorio Veneto farà da postazione ai dj della festa post inaugurazione, con il centro piacentiniano a fare da grande discoteca a cielo aperto fino a tarda sera.