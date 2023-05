Inaugurata in via Serassi la nuova sede di Confcooperative Bergamo e Csa Coesi

Innovativa e funzionale, in grado di autoprodurre energia pulita, abbattendo costi e rispettando l’ambiente, con spazi dotati di tecnologie intelligenti e rimodulati secondo i più recenti standard per il massimo comfort di lavoratori e ospiti: sono le caratteristiche della sede di Confcooperative Bergamo e Csa Coesi in via Serassi, dopo la riqualificazione che ne ha rinnovato gli spazi e gli impianti energetici.

L'inaugurazione ha avuto luogo ieri (venerdì 19 maggio) alla presenza di enti e istituzioni locali, con la cerimonia di benedizione da parte del direttore dell’Ufficio diocesano della Pastorale sociale, don Cristiano Re. Presenti erano Giuseppe Guerini, presidente di Confcooperative Bergamo, Lucio Moioli, segretario generale, Massimo Monzani, presidente di Csa Coesi, ma c'erano anche Giovanni Malanchini e Davide Casati, consiglieri regionali, e Maria Paola Esposito, segretaria generale della Camera di Commercio di Bergamo.

Nuovi spazi interni ed efficientamento energetico

L’intervento, avviato nel corso dell’estate del 2022 e completato nei giorni scorsi, ha interessato l’edificio, che ospita le due sedi, la struttura di riferimento per i servizi di oltre 280 cooperative e più di 300 enti del terzo settore. Gli spazi interni sono stati ridisegnati e dotati di tecnologie innovative, come sistemi di domotica e di illuminazione intelligente che tutelano la vista del personale, ricalibrando l’intensità e abbattendo al contempo i consumi, spegnendosi in caso di inutilizzo.

Sempre nel segno dell’efficientamento, sul tetto e sulle terrazze sono stati installati pannelli fotovoltaici, così come sulle pareti esterne, che sono state anch’esse parzialmente rivestite con apparecchi capaci di generare circa 90 kilowatt di energia, assicurando la quasi totale indipendenza energetica dell’immobile. Anche l’aspetto architettonico è stato oggetto di restyling, risultando ora più moderno. Il progetto ha ricevuto il plauso di Valeria Negrini, presidente di Federsolidarietà Lombardia e portavoce del Forum Regionale del Terzo Settore, Massimo Minelli, presidente di Confcooperative Lombardia, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, e Pasquale Gandolfi, presidente della Provincia.

Il secondo lotto di lavori

Prenderà avvio a breve il secondo cantiere di lavori per l’ampliamento degli spazi. Il progetto prevedeva fin dalle prime battute due lotti: il primo con la riqualificazione dell’attuale sede, il secondo con l’acquisizione dello stabile a fianco, che sarà oggetto di ristrutturazione e che è in stato di abbandono da diversi anni. Nel nuovo lotto si svolgeranno percorsi di formazione ed eventi pubblici sui temi dell’economia sociale, con un auditorium di più di cento posti. Il piano terra e l’ingresso aperto avranno panchine e un’ampia area verde. L’area centrale sarà gestita con materiali naturali, nel massimo rispetto dell’ambiente.