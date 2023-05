Punti persi con le piccole? Quest'anno tutte hanno avuto stop inattesi...

di Fabio Gennari

L'Atalanta con le medio-piccole ha perso punti importanti per l'Europa che conta davvero. Sottolineando questo dato di fatto, parecchi tifosi hanno un po' storto il naso nelle ultime settimane pensando ai 6 punti lasciati col Lecce, piuttosto che a quelli persi in casa con il Bologna e l'Udinese.

Detto che non c'è un conto oggettivo da poter fare, visto che un conto sono le previsioni fatte a bocce ferme e basandosi "sulla carta", un'altra ciò che dice il campo, proviamo a guardare un po' anche alle altre squadre. E pure lì si trovano risultati francamente incredibili, che certificano come gli stop inattesi, Napoli a parte, siano stati una caratteristica comune a molte.

La Lazio, seconda in classifica, ha preso solo un punto con lo stesso Lecce che ha fermato l'Atalanta; l'Inter ha perso con lo Spezia in trasferta, con l'Empoli e il Monza in casa e ha pareggiato a Salerno; il Milan ha fatto solo 2 punti con la Cremonese e ha perso a sua volta sul campo dello Spezia. Alle spalle della Dea c'è poi la Roma, che ha perso a Cremona, ha pareggiato in casa con la Salernitana e si è fatta superare a domicilio dal Sassuolo. La Juventus, al netto delle penalizzazioni, ha perso per ben due volte col Monza e ha pareggiato a inizio stagione in casa della Sampdoria.

Gli esempi sono tanti, insomma. Il campionato italiano, torneo che ha portato tre squadre nelle finali europee e addirittura quattro tra le semifinaliste, si è livellato a tal punto che le sorprese sono sempre dietro l'angolo. È il bello del calcio, rappresentano quella parte di imponderabile che rende tutto ancora più divertente ed emozionante.