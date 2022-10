Solo 2-2 con il Brusaporto, ma la squadra ha lavorato molto anche al mattino

di Fabio Gennari

Ederson e Boga hanno rimesso in piedi il risultato per due volte (mai successo in questa stagione che la Dea andasse sotto) contro un Brusaporto (Serie D) che ha interpretato la gara con grande piglio e ha battagliato senza paura e, soprattutto, con la squadra abbastanza carica di lavoro anche a causa della seduta di allenamento svolta in mattinata. L'amichevole infrasettimanale che Gasperini ha organizzato ieri per i suoi ragazzi si è chiusa con un insolito 2-2. Il risultato colpisce, ma non è altro che un passo di avvicinamento alla partitissima di domenica contro l'Udinese.

Al Centro Bortolotti, davanti a un centinaio di tifosi, la formazione orobica ha continuato la preparazione con una doppia razione di lavoro. Oltre ai sei assenti praticamente certi per Udine (Musso, Toloi, Palomino, Djimsiti, Zappacosta e Zapata), col Brusaporto non sono scesi in campo neppure Malinovskyi e Maehle, ma per loro nessun problema. Una gran fetta di partita l'hanno disputata invece Demiral, Soppy, Ederson e Pasalic, che contro i friulani sono attesi in campo (quasi) tutti dall'inizio. Nell'amichevole, la Dea è stata schierata con il 3-4-1-2, ma le indicazioni sono da prendere con le pinze.

In vista della sfida di domenica alla Dacia Arena la preparazione continuerà questo pomeriggio. Difficile, come detto, che ci sia qualche recupero per una squadra atalantina che sarà chiamata a una prova di grande carattere per continuare a mantenere una posizione di vertice in classifica. L'emergenza, improvvisamente acuita dallo stop di Toloi, non è una novità per il gruppo orobico, che a gennaio si presento contro Inter (in casa) e Lazio (fuori) con una situazione ancora più deficitaria a causa dei contagi Covid e di altri problemi, eppure giocò due ottime gare strappando due pareggi per 0-0.