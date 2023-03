Nodo di Pontesecco: il 17 aprile via libera al cantiere, termine lavori a settembre

Da sempre considerato uno dei nodi più ostici in ingresso (e uscita) dalla città, Pontesecco si prepara a dire addio non solo al semaforo alla confluenza della circonvallazione in via Ruggeri da Stabello, ma anche ai birilli che da anni vengono posizionati per raddoppiare temporaneamente la corsia verso Bergamo e agevolare così l'ingresso dei mezzi in arrivo dalla Valle Brembana.

Cantiere al via dal 17 aprile

Il prossimo 17 aprile sarà infatti affidato il cantiere, che cercherà di migliorare questa delicata e complessa situazione. L'intervento sarà finanziato per 3,4 milioni di euro dal "Patto per la Lombardia", siglato a suo tempo dall'ex premier Matteo Renzi e dall'allora presidente della Regione Roberto Maroni. Approvato dal Comune di Bergamo, di Ponteranica e dalla Provincia, prevede la realizzazione di due nuove rotatorie, che andranno a eliminare gli incroci semaforizzati snellendo il traffico nell'area.

La prima, più piccola, è prevista a Ponteranica in corrispondenza delle vie Maresana e Pontesecco. L'altra nel quartiere di Valtesse. Nelle prossime settimane il Comune di Bergamo prevede di illustrare le caratteristiche e le fasi del cantiere, per informare al meglio i cittadini sui tempi e le modalità di lavorazione previste, ma anche per illustrare i dettagli di un progetto molto importante per il territorio, visto che se ne discute da molti anni ormai.

Fine lavori a settembre

«Il progetto - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla - ha una grande valore perché permette di migliorare sensibilmente la viabilità in questo tratto di strada, soprattutto nelle ore di punta e alla confluenza con l'Asse interurbano, facilitando il passaggio delle auto in quello che è il principale nodo viabilistico in entrata al capoluogo».

I lavori dureranno 150 giorni e dovrebbero concludersi a settembre, intorno alla data di riapertura delle scuole. Non è prevista l'interruzione della circolazione.