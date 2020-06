Test e tamponi gratuiti di massa anche in Val Seriana: Ats e sindaci al lavoro per il piano

Si è svolto venerdì (12 giugno) pomeriggio l’incontro tra la Direzione strategica dell’Ats Bergamo, i sindaci dei Comuni di Albino, Alzano Lombardo e Nembro, il Presidente dell’Ambito Territoriale e il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto teso a condividere un percorso per approfondire l’indagine epidemiologica di sieroprevalenza nei territori più colpiti dall’epidemia di Coronavirus, annunciata mercoledì dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dal direttore generale di Ats Bergamo Massimo Giupponi.

In sostanza, si tratterebbe di pensare a un progetto simile (se non identico) a quello già avviato con il Comune di Bergamo e che prenderà ufficialmente il via lunedì 15 giugno con la possibilità di sottoporre, su base volontaria, a test sierologico gratuito cinquantamila cittadini del capoluogo, con eventuale successivo tampone, anch’esso gratuito. Ats Bergamo e sindaci hanno condiviso la scelta di costituire un gruppo di lavoro al fine di delineare al meglio gli obiettivi dell’indagine, i tempi e le modalità organizzative della stessa, tenendo conto della possibilità di estendere i test sierologici a tutti i 18 Comuni dell’Ambito Valle Seriana. Si ipotizza per la fine della prossima settimana la presentazione di una proposta operativa.

I dati raccolti da questo studio saranno utilizzati per aggiornare le raccomandazioni per la sorveglianza, per caratterizzare le principali caratteristiche di trasmissione epidemiologica del virus Sars-CoV-2, per aiutare a comprenderne la diffusione, la gravità e l’impatto sulla comunità e, inoltre, per ipotizzare modelli operativi finalizzati alla costruzione di una rete di osservazione così da intercettare precocemente eventuali nuovi focolai e per l’implementazione di contromisure come isolamento dei casi, tracciabilità dei contatti e quarantena.