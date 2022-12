La classifica dei 25 articoli più letti su Prima Bergamo nel 2022

Il 31 dicembre non è solo il giorno del cenone e dei festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. È anche un giorno di bilanci, di riflessioni, quello in cui si ripercorrono i dodici mesi appena trascorsi e si tira una linea, sperando sempre in qualcosa di meglio per il futuro ma ragionando anche su ciò che è successo nell'immediato passato.

Per chi lavora nell'informazione, un buon "esercizio" per rivivere l'anno che sta per concludersi è quello di andare a vedere quali sono stati gli articoli più letti. Per analizzare il lavoro svolto, ovviamente. Ma anche per capire un po' meglio che anno è stato. E se il 2020 fu l'anno del dolore e della paura, il 2021 quello della speranza e della rabbia sociale, il 2022 che sta per chiudersi è stato invece l'anno del ritorno alla normalità. O quasi.

Niente Covid o vaccini

Osservando le statistiche di PrimaBergamo, infatti, è possibile notare come - finalmente - gli articoli più letti sul nostro sito non trattino di Covid o vaccini, ma di semplice vita vissuta. Di cronaca naturalmente, ma anche di economia e di "colore". Ci sono tanti approfondimenti, molte storie, numerose curiosità.

Prima di scoprire i 25 articoli che avete più letto sul nostro sito negli ultimi dodici mesi, però, vogliamo ringraziarvi. Anche quest'anno, infatti, ci avete letto in tantissimi e il trend di crescita degli anni scorsi è stato confermato anche nel 2022. Non è semplice essere sempre sul pezzo, soddisfare la "fame" di informazione di un territorio come quello bergamasco. Ci abbiamo provato, dando sempre il massimo, talvolta sbagliando (e di questo ci scusiamo), ma cercando sempre di essere coerenti, corretti e legati alla realtà dei fatti.

Il nostro grazie

In queste ultime ore del 2022, quindi, vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno letto una sola volta o tutti i giorni. Vi ringraziamo per averci permesso di fare ciò che vogliamo: raccontare la nostra terra e, attraverso essa, il mondo. Nelle prossime righe ripercorreremo insieme a voi i dodici mesi appena trascorsi attraverso i fatti che li hanno contraddistinti e che più vi hanno incuriosito e colpito. Un modo per augurare a tutti voi un buon nuovo anno, fatto di nuove storie e nuove notizie, speriamo soprattutto buone notizie.

I 25 articoli più letti su PrimaBergamo nel 2022

18 - Caso della bambina morsicata al volto da un cane al Rifugio Gherardi, cosa dice la legge

12 - Ecco quali sono i 4 nuovi ristoranti bergamaschi della Guida Michelin 2023

11 - Feste e sagre, gli appuntamenti del weekend nella Bergamasca

6 - Tutte le case all'asta a Bergamo e in provincia

